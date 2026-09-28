Los motores volvieron a rugir en el autódromo "Juan Manuel Fangio"

Volvió el ruido de motores a un autódromo muy caro a los recuerso de los "tuercas" olavarrienses. Se esperaba una fiesta en Balcarce. Y lo fue. Con más de 40 mil personas a lo largo del fin de semana, el autódromo Juan Manuel Fangio tuvo un marco espectacular para las competencias del TC Pick Up, TC Pista Pick Up y el Turismo Special de la Costa.

Las tribunas en la sierra La Barrosa lucieron como en sus mejores épocas en lo que fue el inicio de la Copa de Oro del Campeonato de TC Pick Up, categoría que carrera a carrera se afirma en el calendario automovilístico nacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el viernes la inauguración de las obras de puesta en valor y reacondicionamiento del autódromo 'Juan Manuel Fangio' en la ciudad de Balcarce, luego de quince años de inactividad.

Kicillof participó del acto junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Esteban Reino, el presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, y al presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Estamos cumpliendo un sueño para la provincia de Buenos Aires, que tiene una inmensa tradición automovilística y que se estaba privando de un espacio emblemático: este autódromo no es solo un monumento al deporte, sino también un motor dinamizador para la economía de Balcarce".

"Realizamos una inversión muy importante, que requería una gran exigencia y precisión técnica, pero sobre de una fuerte decisión política de avanzar: no podíamos permitir bajo ningún concepto que un predio histórico como este permaneciera abandonado", agregó.

A través de una inversión de 3.314 millones de pesos, se realizó la redefinición del trazado, la ampliación de zonas de escape, el mejoramiento de defensas y asistencias de seguridad; y obras en boxes, tribunas, accesos y el sector de prensa, lo que permitirá el retorno de las distintas categorías del automovilismo nacional. (Fuente: Dib)