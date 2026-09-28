Avanza el Espacio para la Memoria en la quinta donde estuvo secuestrado Carlos Moreno

Tras la sanción de la ley provincial de expropiación impulsada por el Ejecutivo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires concretó la firma de la toma de posesión del predio donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Quinta de los Méndez”. Con este paso formal, se pone en marcha el plan integral para el reacondicionamiento de este sitio que fue señalizado en el año 2012.

Durante la dictadura cívico-militar, la “Quinta de los Méndez” funcionó dentro del circuito represivo del centro bonaerense. En el lugar permanecieron cautivos Jean Pierre Louis Talmitte, Jorge Guillermo Andreasen, Rubén Luis Allegro, Alfredo Lecuona, y Walter Fernández. En 1977 fue secuestrado y asesinado el abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, quien investigaba los casos de silicosis que afectaban a los trabajadores de la empresa Loma Negra.

El predio ubicado en el paraje “Los Laureles” pasó a estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y albergará dos proyectos de alto impacto social e histórico.

Se trata del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos que estará destinado a la preservación del sitio histórico, la difusión pedagógica y la dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Además, se levantará un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, un dispositivo de atención territorial enfocado en la contención e inclusión de las y los jóvenes de la región, en articulación con la Subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud bonaerense.

El proyecto de expropiación, aprobado por la Legislatura bonaerense en octubre de 2024, contó con el impulso original del Ejecutivo provincial en 2023.