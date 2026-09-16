Imputado por varios robos a inmobiliarias, quedó detenido



Días atrás se concretó la detención de un hombre imputado en varios hechos de robo a inmobiliarias de la ciudad.



Las tareas investigativas comenzaron en el mes de febrero de este año y derivaron en allanamientos con resultados positivos. Asimismo, registros de video de cámaras de seguridad permitieron determinar su autoría en los hechos.



Con todas estas pruebas, la UFI 10 pidió la detención del masculino y el Juzgado de Garantías N°1 a cargo de la Dra. Fabiana San Roman avaló dicha solicitud.



El delincuente fue capturado en el marco de un allanamiento y trasladado a la unidad 2 de Sierra Chica, previo paso por la sede de la SubDDI que estuvo a cargo del operativo.

