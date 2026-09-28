El equipo de natación de Racing volvió a competir en Laprida

Después de mucho tiempo, tanto que sus dirigentes no recuerdan cuándo fue la última vez, el equipo de natación de Racing tuvo este fin de semana un retorno exitoso a las competencias en el Campeonato Regional Master, celebrado con motivo de la reinauguración del Natatorio Municipal “Presidente Perón” del Barrio Santa Ana de Laprida.

Como balance, Abril Routaboul fue segunda en los 25 metros libres, tercera en los ⁠50 metros libres y ganó las pruebas de ⁠50 metros pecho, ⁠100 metros combinados y formando la posta 4x50 libres mixta.

Irineo Macías ganó los 25 metros libres, terminó segundo en los ⁠50m libres, cuarto en los ⁠50 metros espalda, tercero en los ⁠50 metros pecho y en los ⁠100 metros combinados.

Victorias para Julián Ziegler en los 50 metros libres y como parte de la ⁠posta 4x50 libres mixto; segundo puesto en los ⁠50 metros espalda y en los ⁠50 metros pecho.

Seis podios para Agustín Lendi: tercero en los 50 metros libres y en los ⁠50 metros espalda; segundo en los ⁠50 metros mariposa y los ⁠100 metros combinados y ganó en los ⁠100 metros libres y como integrante de la ⁠posta 4x50 libres mixta.

Lucas Marmouget fue cuarto en los 50 metros libres y en los ⁠50 metros mariposa y tercero en los ⁠100 metros libres y Agustina Arouxet completó la cosecha con cinco podios: primer lugar en los 25 metros mariposa, en los ⁠50 metros libres y como parte de la ⁠posta 4x50 libres mixto; segundos puestos en los ⁠50 metros espalda y en los ⁠100 metros combinados.