Ferro, entre la hazaña y el milagro para meterse en octavos de final

Fotos: La Capital y Ecos Diarios

La derrota en Ingeniero White dejó mal parado a Ferro y en función de ello el equipo de “Lolo” Istillarte tiene una buena noticia y una mala noticia para la última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur en sus intenciones de seguir en el certamen, como uno de los tres mejores segundos en las zonas de tres equipos.

La buena es que todos los rivales con los que competirá para apoderarse de uno de los tres segundos lugares que darán plaza en los octavos de final quedarán libres, lo separan 3 unidades y sabe por cuántos goles deberá imponerse a Sarmiento de Pigüé para cumplir con este objetivo.

La mala es que para lograrlo tendrá que derrotar al representante de la Liga de Coronel Suárez por lo menos por 5 goles cuando lo reciba el 4 de octubre en el “Domingo Colasurdo”.

Los tres adversarios en esta puja finalizaron su recorrido en la fase de grupos y ocupan el segundo lugar, hoy con los mismos puntos que los líderes, que jugarán además en la última con ventaja en el desempate olímpico.

Santa Rita de Piedritas ya se apoderó del primer puesto en la Zona 2 con 7 puntos, los mismos que Atlético Villegas, que será segundo y tiene una diferencia de gol de +3.

Deportivo Norte de Mar del Plata ganó la Zona 4 con 7 puntos. Lo escoltará con las mismas unidades Quilmes de Mar del Plata con diferencia de gol de +4 y ya clasificado.

La Zona 5 es de Ministerio de Quequén con 7 puntos, al igual que Independiente de San Cayetano, que tendrá jornada libre el fin de semana y quedó con una diferencia de gol de +3.

Con Embajadores y Balonpie Bolívar ya eliminados, hasta el inicio de la última fecha los tres clasificados como mejores terceros para los octavos de final son Quilmes de Mar del Plata (clasificado a octavos), Atlético Villegas e Independiente de San Cayetano.

Si Ferro (diferencia de goles -2) pretende desalojar de uno de los dos lugares vacantes a Atlético Villegas o Independiente de San Cayetano deberá vencer este domingo a Sarmiento de Pigüé por lo menos por 5 goles.

A este sitio llegó el equipo carbonero como consecuencia de la goleada sufrida en Ingeniero White y por las victorias de sus oponentes directos: Independiente de San Cayetano venció 2-0 a Díaz Vélez de Necochea, Quilmes de Mar del Plata goleó 4-1 a Defensores de Valeria del Mar y Atlético Villegas 3-0 a FC Trenque Lauquen.