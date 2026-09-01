Investigan el robo de dos camionetas Toyota: tendrían conexión con ilícitos en la región

Durante el último fin de semana se produjo el robo de dos camionetas marca Toyota Hilux que se encontraban estacionadas en Moreno 2358 y Las Heras 4195.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, los ilícitos podrían tener conexión con otros robos cometidos en ciudades de la región, entre ellas Las Flores, Rauch, Tandil, Saladillo y Roque Pérez.

Los investigadores tratan de establecer por estas horas cuál es el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes y otra de las pistas que siguen es si las camionetas robadas ya fueron sacadas de la Provincia, lo que es muy común en este tipo de delitos, se reveló.

También se precisó que muchos de los vehículos robados aparecen después en otros puntos del país, con la patente adulterada, cuestión que también habrá que investigar para lograr esclarecer estos casos.