Estudiantes debaten sobre tecnología, innovación y los empleos del futuro



Más de 4.500 alumnos de 34 instituciones educativas de 7 ciudades de 4 provincias, debatirán con líderes sociales, políticos y empresarios sobre los avances de la tecnología, el valor de la innovación, el perfil de los empleos del futuro, las oportunidades que ofrece el emprendedurismo y la importancia de la colaboración.



Lo harán en el marco de la tercera edición de los Conversatorios que organiza la Fundación Loma Negra, con el aporte de la Fundación SES, con el objetivo de ayudar a los alumnos a definir su futuro profesional.



Los Conversatorios son encuentros con referentes sociales, políticos y empresariales de las comunidades en que opera Loma Negra, que funcionan como cierre de un ciclo de talleres que se realiza durante el año.



Olavarría, Barker, Cañuelas y Ramallo, en Buenos Aires, San Fernando del Valle de Catamarca, en Catamarca, San Juan en la provincia homónima, y Zapala, en Neuquén, fueron este año los lugares en los que se llevaron a cabo más de 400 talleres.



Los encuentros ya están en marcha y continuarán hasta el mes de noviembre.



Esta actividad es parte del Programa Puente, uno de los pilares del trabajo de la Fundación Loma Negra, que fue creado hace más de una década para acompañar a jóvenes en transición hacia el mundo adulto, mediante actividades que les permitan entender el mercado de trabajo, definir su vocación, identificar las oportunidades de formación y adquirir experiencia específica.

