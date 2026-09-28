La lluvia seguirá hasta el mediodía del martes en Olavarría

La jornada empezó pasada por agua este lunes en Olavarría, con una mínima de 9.9 grados a las 6.15 de la mañana, una temperatura de 13.1 a las 9, una humedad del 91% y viento del sector este a 16 km/h según el primer registro suministrado por la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este martes está prevista una mínima de 8 grados, una máxima de 19, con lluvias en la madrugada y mejoras desde las primeras horas de la mañana.

El miércoles descenderá un poco la temperatura (oscilará entre 6 y 16 grados), con cielo parcialmente nublado en la mañana y cubierto en el resto de la jornada.

Mejorarán las condiciones del tiempo el jueves, con una mínima de 5 y una máxima de 15 grados y cielo parcialmente nublado.

La lluvia retornará el jueves, que se anuncia con temperatura entre 4 y 14 grados, parcialmente nublado hasta las 18 y precipitaciones el resto de la jornada.

El agua se prolongará hasta las primeras horas de la madrugada del sábado, con el comienzo del buen tiempo desde primeras horas de la mañana, que se prolongará el día domingo.

Se anuncia para el sábado una mínima de 9 grados y una máxima de 22 y similar panorama el domingo, con marcas térmicas entre 8 y 21 grados.