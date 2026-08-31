Con un ladrillo intentó romper el vidrio de un local



En la madrugada de este domingo, segundos antes de las 5, un hombre en bicicleta llegó hasta la esquina de Moreno y Colón y, con un ladrillazo, intentó estallar el vidrio del local de Fava que se ubica allí.



Fue con claras intenciones de robo, dado que este modus operandi se ha vuelto frecuente y afectó a varios comercios de la zona.



Tras no lograr su cometido, ya que la vidriera estaba blindada, el masculino huyó y unos minutos después arribó al lugar un móvil policial que constató lo ocurrido.



Toda la secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad del comercio.



La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera. “La Policía está trabajando en identificar al sospechoso, con ayuda de las cámaras de Monitoreo local” señalaron desde Fava.

