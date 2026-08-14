Informacion General

Vecinos autoconvocados del Pickelado se reúnen por la inseguridad

El encuentro será este sábado 15 desde las 17:30 en la plaza del sector. Los vecinos se mostraron preocupados "por la cantidad de hechos delictivos que sucedieron en las últimas horas".  

Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 16:08

Por Redacción

 

Este sábado a las 17:30 los vecinos autoconvocados del barrio Pickelado se reunirán para compartir su preocupación en torno a los hechos delictivos que se registran en el sector. 

La convocatoria es en la plaza y se adelantó que impulsarán algún pedido a las autoridades para que se tomen medidas de prevención. 

De acuerdo a lo que precisaron los organizadores, en los últimos días hubo varios casos de personas que ingresaron a viviendas para cometer algún robo, o merodeadores que dicen ser vendedores de algún producto pero que tienen como intención ingresar a las casas. 

 

 

 

 

 

 

Tags