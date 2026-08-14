Vecinos autoconvocados del Pickelado se reúnen por la inseguridad

Este sábado a las 17:30 los vecinos autoconvocados del barrio Pickelado se reunirán para compartir su preocupación en torno a los hechos delictivos que se registran en el sector.

La convocatoria es en la plaza y se adelantó que impulsarán algún pedido a las autoridades para que se tomen medidas de prevención.

De acuerdo a lo que precisaron los organizadores, en los últimos días hubo varios casos de personas que ingresaron a viviendas para cometer algún robo, o merodeadores que dicen ser vendedores de algún producto pero que tienen como intención ingresar a las casas.