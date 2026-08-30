Derrota para el “Chaira” en Buglione Martinese

Racing recibió a Aldosivi en el comienzo de una nueva llave de la competencia organizada por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y fue con derrota.

Las “Chairas” cayeron 2 a 0 ante Aldosivi en el Buglione Martinese y deberán ganar en Mar del Plata para seguir en carrera.

Emma Berrutti y Uma Jaime marcaron los goles del “Tiburón” que fue superior durante los 70´ pero recién en el complemento encontró la ventaja.

Síntesis Racing – Aldosivi:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lautaro Rodríguez (Azul).

Racing (0): Vázquez (Mendoza); Agostinone, Soraiz, Arriola, Arias (Arévalo); García, Gainza, Romero (Rodas Lebrero); Fugaracho, Campos y Ferro (Krell). DT- J. Lascioli.

Aldosivi (2): Chifflet; Ríos, Triviño, Ramos, Suárez; Actis (Salvatori), Paniagua, A. González; Berrutti (Pico), Comejo y Jaime. DT- P. Siviero.

Amonestadas: Ferro (RAC)

Expulsadas: No hubo

Goles: 3´ ST E. Berrutti (A) y 22´ ST U. Jaime (A)