Derrota para el “Chaira” en Buglione Martinese

Racing recibió a Aldosivi en el comienzo de una nueva llave de la competencia organizada por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y fue con derrota.
Las “Chairas” cayeron 2 a 0 ante Aldosivi en el Buglione Martinese y deberán ganar en Mar del Plata para seguir en carrera.
Emma Berrutti y Uma Jaime marcaron los goles del “Tiburón” que fue superior durante los 70´ pero recién en el complemento encontró la ventaja.
Síntesis Racing – Aldosivi:
Estadio: Buglione Martinese
Árbitro: Lautaro Rodríguez (Azul).
Racing (0): Vázquez (Mendoza); Agostinone, Soraiz, Arriola, Arias (Arévalo); García, Gainza, Romero (Rodas Lebrero); Fugaracho, Campos y Ferro (Krell). DT- J. Lascioli.
Aldosivi (2): Chifflet; Ríos, Triviño, Ramos, Suárez; Actis (Salvatori), Paniagua, A. González; Berrutti (Pico), Comejo y Jaime. DT- P. Siviero.
Amonestadas: Ferro (RAC)
Expulsadas: No hubo
Goles: 3´ ST E. Berrutti (A) y 22´ ST U. Jaime (A)