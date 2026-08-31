En las zonas de tres equipos se registraron cuatro empates

Buenas noticias para Racing, Embajadores y Ferro, con un sistema de disputa que clasifica para la tercera ronda sólo a los dos mejores ganadores de las cinco zonas de tres equipos .

Ferro todavía no tiene nada que decir ya que su debut en el TRFA será recién el fin de semana que viene, mientras Racing -sobre todo- y Embajadores habrán terminado su partido pensando si con el empate sumaban un punto o perdían dos.

Al final del domingo, con todos los resultados de la primera fecha, recibieron algo de alivio: en cuatro de las cinco zonas de tres no se sacaron ventajas. Y pudieron ser las cinco: Huracán de Ingeniero White fue el único que pudo sumar de a tres, como local ante Sarmiento de Pigüé y lo hizo con un agónico gol de Tomás Segovia a los 44’ de la segunda parte. En esta Zona 3 tuvo fecha libre Ferro Carril Sud.

En el partido que abrió la disputa de la Región Pampeana Sur, el sábado empataron 2-2 por la Zona 2 Atlético Villegas (40’ Alvaro Orueta y 75’ Gastón Martínez) y Santa Rita de Piedritas (20’ Ramiro Peters y 90+4m Alejo Ponzi).

El duelo marplatense entre Quilmes y Deportivo Norte finalizó igualado 0-0 (Zona 4), al igual que uno de los enfrentamientos necochenses entre Independiente de San Cayetano y Ministerio de Quequén (Zona 5).

Sistema de clasificación. Accederán en forma directa a la Tercera Ronda los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una y los dos mejores clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una. (Total 4)

Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una, los restantes clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes cada y los tres mejores clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una. (Total 8).