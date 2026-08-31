La Unicen lanza el Sitex, una plataforma que organiza el trabajo de extensión

La Universidad Nacional del Centro (Unicen) presentará este lunes a las 17 el Sistema de Información Territorializada de Extensión (Sitex), una plataforma pública que reúne y organiza el trabajo de extensión que esta casa de altos estudios desarrolla junto a organizaciones y comunidades de la región.

La presentación se celebrará en forma virtual, en el marco de la V edición de la Semana de la Extensión, este lunes y el 4 de septiembre, con actividades abiertas en las sedes de Tandil, Olavarría, Azul y Quequén.

El Sitex, dice el comunicado institucional, llega para documentar y hacer visible las iniciativas mediante mapas interpretativos, fichas descriptivas, indicadores e informes comparativos.

En Olavarría, la semana de la extensión comenzó el pasado jueves y además de la presentación de este lunes a las 17, este martes desde las 9.30 se abordará “La demanda en extensión: Mapeo 2026” en el Complejo Universitario; el miércoles de 9 a 11.45 será el turno de “Ciencia para los jóvenes, una vista previa de la universidad en Olavarría” en Articulación con la Subsecretaría de Promoción Integral de Derechos del Municipio de Olavarría.

Para el jueves a las 14 está pautada la Jornada de Sensibilización de Extensión y PSE con estudiantes (en el marco del CIVU) en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales y culminará el viernes -entre las 10 y las 16- con la "Jornada Regional de Cierre de la Semana de la Extensión.

Caminando el mapa de la Extensión Unicen" (requiere inscripción previa), con salida a las 8 desde Olavarría y regreso a las 16 desde Tandil.