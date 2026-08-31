El Ceco pone en marcha una nueva edición del Mes de los Empleados de Comercio



El Centro de Empleados de Comercio Olavarría (CECO) lanza una nueva edición del Mes de las y los Empleados de Comercio, un programa de reconocimiento y celebración que el gremio sostiene desde hace 18 años de manera ininterrumpida y que este año se extiende durante todo septiembre con sorteos, premios y sorpresas para los trabajadores y trabajadoras mercantiles.



La propuesta incluye sorteos semanales que se realizarán todos los viernes, premios especiales a través de las redes sociales del gremio, descuentos en comercios, entradas a recitales y el tradicional sorteo de 3 sueldos, 2 sueldos y 1 sueldo, que se hará el viernes 25 de septiembre a través de la jugada "El Primero" de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.



Cómo participa cada afiliado



Para participar, todos los al CECO recibirán, a partir de mañana y por mensaje de WhatsApp, un bono digital con los números asignados para los sorteos, premios y sorpresas del mes. Además, el gremio dispone de su página web www.ceco.org.ar , donde se puede consultar el número asignado ingresando el DNI.



Participan todos los afiliados y afiliadas activos y jubilados de Olavarría, General La Madrid y Laprida quienes también podrán acceder a una serie de descuentos especiales en varios comercios de Olavarría y la zona. Estos beneficios se irán informando semana a semana.



“Un mes para reconocer”



El secretario general del CECO, Miguel Santellán, destacó la continuidad de esta iniciativa: “Llevamos varios años celebrando el Mes de las y los Empleados de Comercio, y cada vez lo hacemos con la misma energía. Este programa es una forma de reconocer el esfuerzo diario de quienes están detrás de cada mostrador, en cada depósito, en cada atención al público. Es una manera de poner en valor y celebrar su rol y esfuerzo diario”.



Celebración central



El festejo central del Día del Empleado y la Empleada de Comercio se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en el salón Mariano Moreno. La jornada contará con música, espectáculos en vivo y premios especiales para los afiliados y afiliadas que asistan.



El Mes de las y los Empleados de Comercio es una de las iniciativas más esperadas por los trabajadores mercantiles de la región, y reafirma el compromiso del CECO con el reconocimiento y la celebración de quienes sostienen una actividad esencial para la economía y la vida cotidiana de la ciudad.



Por qué el 26 de septiembre



El Día del Empleado de Comercio se celebra en Argentina cada 26 de septiembre en conmemoración de la sanción de la Ley 11.729, promulgada en 1934, que reguló por primera vez la actividad mercantil, estableció derechos laborales y sentó las bases para los convenios colectivos de trabajo en el sector. Fue recién en 2009, con la sanción de la Ley 26.541, que se instituyó formalmente como fecha de descanso para los trabajadores y trabajadoras de comercio, reconociendo así su rol esencial en la economía y la vida cotidiana de las comunidades.

