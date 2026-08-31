Golpearon, robaron y secuestraron a un ex campeón de TC

Fuente: La Capital MdP

Un violento asalto tuvo como víctima al reconocido productor papero Walter Hernández, quien fue sorprendido por un grupo de delincuentes armados mientras se encontraba junto a integrantes de su familia en un establecimiento rural de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en las últimas horas del domingo en una finca situada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en la zona conocida como La Polola, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava. Hasta allí llegaron al menos seis delincuentes que tenían los rostros cubiertos y portaban armas de fuego.

Según pudo reconstruirse, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento y redujeron a Hernández y a sus familiares. Durante el robo exigieron dinero y, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, demostraron conocer la actividad económica de la víctima y su vínculo con la producción de papa.

En medio de la situación, Hernández fue golpeado en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y el abdomen. A pesar de la violencia ejercida, no habría sido necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Pero el episodio no terminó allí. Los delincuentes obligaron al productor a subir a su propia camioneta y lo llevaron con ellos mientras se alejaban del establecimiento por los caminos rurales de la zona. Después de recorrer varios kilómetros, lo hicieron descender y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Los asaltantes se llevaron una camioneta, un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación y alrededor de un millón de pesos. La investigación apunta ahora a establecer si los delincuentes llegaron al campo al azar o si contaban con información previa sobre Hernández, su familia y el movimiento de dinero relacionado con la actividad productiva.

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales se trasladaron hasta el establecimiento y comenzaron a trabajar en la búsqueda de elementos que permitan reconstruir el recorrido realizado por los asaltantes. También intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, que procura identificar a los integrantes de la banda.

Hasta el momento no se informaron detenciones por el hecho y la investigación continúa bajo intervención de la Justicia.

Hernández es una figura reconocida tanto en el ámbito agropecuario como en el automovilismo. Fue campeón de Turismo Carretera y actualmente se encuentra al frente de El Parque Papas SRL, empresa dedicada a la producción de papa para distintos mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla.

El robo vuelve a poner bajo la lupa la situación de los establecimientos rurales del distrito, donde las grandes extensiones de terreno, las distancias con los centros urbanos y el aislamiento de algunas fincas generan condiciones particularmente complejas para la prevención de este tipo de delitos.