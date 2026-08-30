Torneo Regional Amateur: el “Bata” empezó con triunfo en Villa Alfredo Fortabat

Estudiantes venció a Loma Negra en el comienzo de la Zona 7 de la Región Pampeana Sur que organiza el Consejo Federal.

El “Bataraz” se impuso 2 a 1 a Loma Negra en condición de visitante y festejó de la mejor manera los 300 partidos de Mauricio Peralta como entrenador.

Joaquín Stular en la primera abrió el marcador para el “albinegro” y Franco Vignale, de penal, puso cifras definitivas en la segunda parte.

En el “Celeste” que terminó las acciones en inferioridad numérica, el gol de la igualdad transitoria fue de Yoel González.

Justificada victoria de los dirigidos por Mauricio Peralta, que fueron superiores en la primera parte y supieron reaccionar en la paridad para arrancar de la mejor forma la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A.

Síntesis: Loma Negra – Estudiantes:

Estadio: Loma Negra

Árbitro: Lautaro Bessia

Loma Negra (1): Rizzi; Tello, Diuono, Luna y Hammerschmidt (Landoni); Steimbach (Da Rosa), Trepichio, González (Giménez), Palacios (Andrade), Román y Hojman (Sasali). DT- Cristian Di Pangrazio

Estudiantes (2): Biscardi; San Julián, Garrido, Vitale y Borda; Candia (Leguizamón), Areco; B. Peralta (Vignale); F. Peralta (Masson); Stular (Alonso) y Abentín. DT- Mauricio Roque Peralta

Goles: 41´ PT Joaquín Stular (CAE); 26´ ST Yoel González (LN); 31´ ST Franco Vignale (CAE)

Expulsados: Diuono y Luna (LN)