Básquet Local

Básquet Local: en Bolívar, ganó Racing de La Madrid

En la noche del domingo se completó una nueva fecha del Torneo Oficial y fue con la segunda victoria consecutiva para Racing de La Madrid.

Domingo, 30 de agosto de 2026 a las 22:26
Foto: Mundo Pedal

Por Redacción

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División cerró la 11° fecha en Bolívar con festejo para Racing.

Racing de La Madrid derrotó 69 a 53 a Sport Club Trinitarios en uno de los duelos pendientes que tenía la máxima competencia olavarriense. Thiago Barragán Aisaguer fue el goleador del partido con 27 puntos.

En el “Padre Francisco Echevarría”, los lamatritenses tuvieron un gran cierre de partido que había sido por demás parejo y sumaron su segunda victoria consecutiva para escalar posiciones en la tabla.

Síntesis Sport Club Trinitarios – Racing (L):
Estadio: Padre Francisco Echevarría
Árbitros:
Sport Club Trinitarios (53): Morena (2), Junco (8), Briguez (11), Álvarez Delgado (1), Pasos Pérez (7) -FI- Trabela (7), Cainzos (3), Maldonado (11), Levenbrik Morante (3). DT- Marcelo Álvarez 
Racing (69): T. Barragán Aisaguer (27), Malianni (7), J. Barragán Aisaguer (3), Montero (26), Aisaguer (0) -FI- Gianotti (2), Suárez (0), Erdocia (0), Romagnoli (4). DT- Alex Farías 
Parciales: 12 – 09; 26 – 24; 43 – 42 y 53 – 69 

 

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