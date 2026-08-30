Básquet Local: en Bolívar, ganó Racing de La Madrid

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División cerró la 11° fecha en Bolívar con festejo para Racing.

Racing de La Madrid derrotó 69 a 53 a Sport Club Trinitarios en uno de los duelos pendientes que tenía la máxima competencia olavarriense. Thiago Barragán Aisaguer fue el goleador del partido con 27 puntos.

En el “Padre Francisco Echevarría”, los lamatritenses tuvieron un gran cierre de partido que había sido por demás parejo y sumaron su segunda victoria consecutiva para escalar posiciones en la tabla.

Síntesis Sport Club Trinitarios – Racing (L):

Estadio: Padre Francisco Echevarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (53): Morena (2), Junco (8), Briguez (11), Álvarez Delgado (1), Pasos Pérez (7) -FI- Trabela (7), Cainzos (3), Maldonado (11), Levenbrik Morante (3). DT- Marcelo Álvarez

Racing (69): T. Barragán Aisaguer (27), Malianni (7), J. Barragán Aisaguer (3), Montero (26), Aisaguer (0) -FI- Gianotti (2), Suárez (0), Erdocia (0), Romagnoli (4). DT- Alex Farías

Parciales: 12 – 09; 26 – 24; 43 – 42 y 53 – 69