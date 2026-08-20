Inseguridad: vecinos del barrio Pickelado pidieron reunión una con las autoridades

Vecinos autoconvocados del Barrio Pickelado solicitaron a las autoridades una reunión ante la creciente preocupación por los robos y hechos de inseguridad que, según manifestaron, se vienen registrando en la zona.

En ese marco, los vecinos realizaron dos presentaciones por separado: una dirigida al Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, destinada al presidente del cuerpo y a los concejales de los diferentes espacios políticos, y otra presentada ante la Municipalidad de Olavarría.

En las notas, los vecinos plantearon la necesidad de mantener un encuentro con las autoridades para poder exponer la situación que atraviesa el barrio y analizar conjuntamente posibles estrategias y acciones concretas frente a la problemática de inseguridad.

Según expresaron los vecinos, la situación genera una profunda preocupación entre quienes viven en el Barrio Pickelado, por lo que consideran necesario generar un espacio de diálogo con las autoridades y avanzar en medidas que permitan mejorar la seguridad y la prevención en la zona.

El pedido contempla la posibilidad de concretar una reunión en el Territorial N.º 2, con el objetivo de intercambiar propuestas y buscar respuestas ante una problemática que afecta a los vecinos del sector.