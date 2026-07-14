Violencia de género: cometió graves delitos e irá a la cárcel

Un hombre con numerosos antecedentes de violencia de género fue capturado en los últimos días durante un operativo cerrojo.

Sobre él recaía una orden detención emanada por el TOC 2 de Azul a cargo de la Dra. Karina Genusso, por lo cual el personal de la Comisaría Segunda junto con agentes de la SubDDI realizó un operativo de urgencia que terminó con la captura del masculino de 42 años en la zona de Rivadavia 2150.

Según se indicó, afronta causas por “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género en grado de tentativa; agresión con arma agravada; amenazas simples; amenazas agravadas por el uso de armas; coacción simple (tres hechos) hurto simple; robo simple y desobediencias reiteradas en concurso real”.

El detenido permanecerá alojado preventivamente en la Comisaría Segunda hasta que se le otorgue un lugar en una unidad carcelaria.