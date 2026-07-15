La locura mundialista copó el centro de Olavarría otra vez

El triunfo de Argentina frente a Inglaterra y el pase a la final del Mundial desató otra vez la locura en distintos puntos de la Ciudad. El punto de encuentro, como en todas las veces anteriores, fue la plaza del centro que se colmó en minutos de gente con banderas y camisetas argentinas.

Ni bien terminó el partido minutos después de las 18, se escucharon bocinas y cánticos que anunciaban el encuentro para la celebración. La plaza se colmó primero de jóvenes y después de familias que fueron ingresando y llegaron incluso hasta el sector del mástil donde flamea la bandera argentina.

Mucha emoción y felicidad en los rostros de los presentes que acompañaban el festejo con cánticos de apoyo a la selección argentina que ya vive lo hecho hasta acá como una hazaña.

En las localidades también hubo festejos, como el caso de Loma Negra, donde los vecinos se volcaron a la plaza e Hinojo, donde se armó una caravana de autos y camiones.