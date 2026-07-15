Finalizó una etapa de la obra de pavimentación del barrio Pickelado

Este martes el intendente Wesner recorrió el barrio Pickelado, donde ya se encuentra habilitada al tránsito la obra de pavimentación de las calles de acceso al sector.

En la ocasión Wesner visitó la obra que contempló la ejecución de pavimento sobre las calles Bolívar y Coronel Suárez, hasta el cruce con calle Márquez, también de bocas de tormenta, cordón cuneta y cunetas pasantes, sumado al entoscado y granceado de las calles adyacentes.

En la actividad el intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Hidráulica y Pavimento Edgar Ronchi.

El proyecto fue elaborado desde la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo acompañar el desarrollo de unos de los puntos de la ciudad que más ha crecido en los últimos años.

En ese sentido, se destacó además el avance que presentan las obras hidráulicas sobre calle Márquez, un abordaje que se inició en calle Colón y avanza con sentido hacia Pueyrredón, rectificando y consolidando el canal aliviador, con la correspondiente colocación de tuberías.

Cabe recordar que en el barrio Pickelado se llevará adelante la construcción de 40 viviendas, de las cuales la mitad serán bajo la modalidad de circuito cerrado, mientras que las restantes serán para agentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto marco será remitido próximamente al HCD para su correspondiente tratamiento.