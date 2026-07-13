Alcoholemias positivas y autos retenidos durante el fin de semana largo

En el marco de los controles que se realizan en distintos puntos del Partido de Olavarría, la Secretaría de Protección Ciudadana llevó adelante durante el último fin de semana largo una serie de operativos preventivos destinados a fortalecer la seguridad vial y la prevención de ilícitos.

Se desplegaron en sectores estratégicos de la ciudad, con la participación de agentes municipales junto a efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio.

Como resultado de los distintos procedimientos realizados, se detectaron casos de alcoholemia positiva, además de registrarse la retención de automóviles y motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Uno de los casos más relevantes se dio en torno a un motociclista, quien fue sorprendido circulando con un nivel en sangre 2.34 g/l, de acuerdo al test de alcoholemia que se le practicó tras la interceptación. Además, carecía de toda documentación de la moto, por lo que le fue retenida.

Otro caso positivo pudo ser detectado al constatar cómo un conductor cruzó en rojo el semáforo de Almirante Brown y Necochea, en el sector del Parque Mitre. El control de alcoholemia arrojó 0,21 g/l. Se recuerda la vigencia de la Ley de Alcohol Cero en el territorio bonaerense.

En ambos casos interviene el Juzgado de Faltas Municipal, al cual ya fueron remitidas las actuaciones correspondientes.

A la par, también durante el fin de semana se demoró a dos jóvenes, de 23 y 28 años respectivamente, por protagonizar distintos incidentes y disturbios en la vía pública.

Por último, vale destacar que personal de la Secretaría de Protección Ciudadana participó también de las tareas preventivas y de control que se llevaron a cabo durante la madrugada del domingo en el centro de la ciudad, con motivo de la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial de Fútbol.

Se realizaron cortes en la circulación, para permitir el seguro desarrollo de los festejos, como así también el normal tránsito por el sector. No se registraron incidentes y se vivió un clima de celebración.