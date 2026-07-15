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 - 15 de Julio de 2026 | 13:08

Una “banderaza” para esperar Argentina - Inglaterra

Una enseña patria de importantes dimensiones cuelga desde el mediodía de este miércoles, en la previa a este clásico mundial, en un domicilio de la calle Hornos al 2500.

Olavarría amaneció este miércoles, en la previa de Argentina - Inglaterra por la Copa del Mundo de Norteamérica, con casas, comercios, clubes y oficinas públicas vestidos de celeste y blanco.

 

Uno de ellos llamó la atención por encima de todos los demás y es por una bandera de grandes dimensiones que cubre casi todo un inmueble de dos plantas ubicado en la calle Moreno al 2500.

 

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Pasadas las 12.30 la estaban terminando de colgar desde el balcón. “Es una bandera que ya tiene unos años. Nos acordamos de que la teníamos guardada y la fuimos a buscar para este partido” contó José, uno de los “instaladores”, junto con Soledad y los dueños de casa.

 

“Tenemos toda la fe, vamos a ganar 4-0” anunció José. Según los propietarios del hogar, la familia del pastor Ortega, el lienzo tiene 9 metros de ancho por 4,5 metros de alto.

 

 

 

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