Una “banderaza” para esperar Argentina - Inglaterra

Olavarría amaneció este miércoles, en la previa de Argentina - Inglaterra por la Copa del Mundo de Norteamérica, con casas, comercios, clubes y oficinas públicas vestidos de celeste y blanco.

Uno de ellos llamó la atención por encima de todos los demás y es por una bandera de grandes dimensiones que cubre casi todo un inmueble de dos plantas ubicado en la calle Moreno al 2500.

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Pasadas las 12.30 la estaban terminando de colgar desde el balcón. “Es una bandera que ya tiene unos años. Nos acordamos de que la teníamos guardada y la fuimos a buscar para este partido” contó José, uno de los “instaladores”, junto con Soledad y los dueños de casa.

“Tenemos toda la fe, vamos a ganar 4-0” anunció José. Según los propietarios del hogar, la familia del pastor Ortega, el lienzo tiene 9 metros de ancho por 4,5 metros de alto.