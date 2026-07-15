Agustín Vernice se lució en el Panamericano y se llenó de medallas

Completadas sus presentaciones en la Copa del Mundo, el palista olavarriense se presentó en el Campeonato Panamericano y sumó medallas en todas las pruebas en las que compitió.

Agustín Vernice sumó múltiples medallas para la Selección Argentina en el Campeonato Panamericano y fue con 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce.

En el Bassin Olympique de Parc Jean-Drapeau, el palista del Club Atlético Estudiantes se consagró campeón panamericano en la especialidad K1 1000 metros con 3:31.27. El argentino aventajó por 2,02 segundos al uruguayo Matías Ezcurra, quien obtuvo la medalla de plata con un registro de 3:33.29, mientras que el canadiense Laurent Lavigne completó el podio con 3:36.04.

La jornada comenzó con la disputa de la Serie 1, donde el olavarriense dominó de principio a fin y se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 3:37.15, asegurando de manera directa su clasificación a la Final A. Detrás finalizaron el canadiense Laurent Lavigne (3:39.73) y el estadounidense Cole Jones (3:42.34), quienes también avanzaron a la definición.

Además, el olavarriense conquistó una nueva medalla de oro para la delegación argentina en K2 500 metros, junto a Gonzalo Carreras, y además obtuvo la medalla de plata en K1 500 metros.

El segundo día de competencia en Canadá comenzó con la Final A del K1 500 metros, una prueba de gran nivel en la que Vernice volvió a ubicarse entre los principales exponentes de América. El olavarriense registró un tiempo de 1:41.87, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata, escoltando únicamente al estadounidense Jonas Ecker, vencedor de la competencia con 1:39.67. El podio lo completó el chileno Sebastián Alveal, quien finalizó tercero con 1:42.44.

En el K2 500 metros, formando dupla con el argentino Gonzalo Carreras, protagonizó una definición apasionante frente al bote canadiense integrado por Laurent Lavigne y Nicholas Matveev. En una regata sumamente pareja de principio a fin, la embarcación argentina logró imponerse por apenas 13 centésimas de segundo, cruzando la meta en 1:32.23 y conquistando una nueva medalla de oro para el país.

Por último, el olavarriense integró el bote de K4 500 metros junto a Baltazar Itria, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard y fueron medalla de bronce.

La embarcación nacional completó la final con un tiempo de 1:27.12, resultado que le permitió subirse al podio, detrás de Canadá, que se llevó el oro con 1:24.64, y Estados Unidos, ganador de la plata con 1:24.75.

Fuente: prensa CAE