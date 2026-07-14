Llevaban un arma y cocaína en un remís: terminaron aprehendidos

Una mujer y un hombre, ambos de 21 años, fueron aprehendidos este martes en un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrullas en la intersección de avenida Alberdi y calle Roque Sáenz Peña.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos identificaron un remís y a sus ocupantes durante una recorrida preventiva. En ese momento, la pasajera intentó descartar en el interior del vehículo un revólver calibre 38 sin numeración visible, que contenía cuatro municiones.

Además, durante el cacheo preventivo al joven que viajaba en el vehículo los uniformados hallaron un envoltorio de nylon con una sustancia similar a cocaína. También fueron secuestrados dos teléfonos celulares para la continuidad de la investigación.

En el marco del operativo, el remís fue secuestrado al constatarse que carecía de la documentación obligatoria y registraba una prohibición de circular.

La causa fue caratulada como Infracción al artículo 189 bis del Código Penal, Infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes) e Infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con intervención de las UFI 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, y UFI 19, a cargo del fiscal Lucas Mañero, además del Juzgado de Faltas local.

La mujer quedó alojada en la Comisaría Segunda, mientras que el joven fue notificado de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y recuperó la libertad.