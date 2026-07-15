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 - 15 de Julio de 2026 | 18:25

Remontada épica y Argentina a la Final del Mundial

La Selección Argentina está en la final del Mundial 2026 luego de derrotar a Inglaterra en la tarde de este miércoles.

Foto: Andrés Arouxet

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina dio vuelta la Semifinal de la Copa del Mundo e irá por su cuarta estrella.

 

La “albiceleste” derrotó 2 a 1 a Inglaterra y tras revertir las acciones en los últimos 7 minutos, jugará la séptima final del mundo de su historia y la segunda de manera consecutiva.

 

El combinado argentino que estuvo perdiendo hasta el minuto 85 de la “Semi”, dio vuelta el resultado con goles de Enzo Fernández a los 85´ y Lautaro Martínez a los 90´+2. Antony Gordon a los 55´ había abierto el marcador para la selección inglesa.

 

La “Scaloneta” buscará la cuarta estrella de su historia y defender la corona conseguida en Qatar 2022. Su rival en la final será España, el venidero domingo desde las 16:00 hs. en el New Jersey Stadium.

 

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