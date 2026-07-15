Remontada épica y Argentina a la Final del Mundial

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina dio vuelta la Semifinal de la Copa del Mundo e irá por su cuarta estrella.

La “albiceleste” derrotó 2 a 1 a Inglaterra y tras revertir las acciones en los últimos 7 minutos, jugará la séptima final del mundo de su historia y la segunda de manera consecutiva.

El combinado argentino que estuvo perdiendo hasta el minuto 85 de la “Semi”, dio vuelta el resultado con goles de Enzo Fernández a los 85´ y Lautaro Martínez a los 90´+2. Antony Gordon a los 55´ había abierto el marcador para la selección inglesa.

La “Scaloneta” buscará la cuarta estrella de su historia y defender la corona conseguida en Qatar 2022. Su rival en la final será España, el venidero domingo desde las 16:00 hs. en el New Jersey Stadium.