Detuvieron a un hombre con pedido de captura activa

Personal del Grupo Operativo (GO), la DDI (Investigaciones) y efectivos de Drogas Ilícitas concretó días atrás la detención de un hombre en la vía pública sobre quien pesaba un pedido de detención vigente.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 en el marco de una causa caratulada “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (artículo 5 inciso C de la Ley 23.737) y “Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Dr. Mañero, titular de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.

El detenido fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia.