Masivo repudio de los trabajadores de prensa al ataque sufrido por Julián Vázquez

Más de medio centenar de periodistas emitieron en las últimas horas un comunicado de repudio contra la agresión sufrida el pasado domingo en el Estadio Central del Parque Carlos por el periodista de Radio Olavarría Julián Vázquez en el marco del partido entre El Fortín y Racing.

Vázquez fue alcanzado por una bomba de estruendo lanzada desde la parcialidad de El Fortín que, además de dañar su indumentaria, le provocó graves lesiones en su aparato auditivo.

El texto de marras dice lo siguiente:

“Los abajo firmantes, trabajadores de prensa de Olavarría y la Región, repudiamos enérgicamente la agresión sufrida el pasado domingo por nuestro compañero Julián Vázquez por parte de una facción de la hinchada de El Fortín, en el partido que esta institución disputó en el Estadio Central del Parque Carlos Guerrero ante Racing, por una plaza en el Torneo Federal Amateur.

“Julián fue impactado por una bomba de estruendo lanzada desde la tribuna central del estadio, que le provocó severos daños auditivos.

“Al mismo tiempo solicitamos a los organizadores del espectáculo que caigan con todo el peso del reglamento a los responsables directos e indirectos de esta salvaje agresión, y pedimos que en lo sucesivo se arbitren los medios para que nadie más (periodistas, protagonistas, cuerpo de seguridad y espectadores) queden expuestos a estas actitudes irracionales que nada tienen que ver con un espectáculo deportivo”.

Firmas:

Patricia Vitali