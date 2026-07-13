Quién es el nuevo director en la Unidad 2 Sierra Chica

El pasado miércoles se realizó en la Unidad 2 Sierra Chica la ceremonia en la que se puso en funciones a su nuevo director, el Inspector Mayor Javier Iván Ferreyra, quien reemplazó al Inspector Mayor José Ledesma, con la presencia de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El acto fue presidido por el jefe del SPB, Xavier Areses, quien estuvo acompañado por el Subjefe de la repartición, Javier Cáceres; el Subdirector General de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez y las autoridades del Complejo Penitenciario Centro Sur junto a directores de las Unidades 2, 27, 38 Sierra Chica y 17 Urdampilleta.

Ferreyra fue designado director de la Unidad 2 mediante la resolución N°30, firmada el 3 de julio último, que contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El flamante director, nacido en la localidad de General La Madrid y residente en la localidad de Saavedra, hasta esta nueva designación cumplía funciones como subdirector de Régimen en la Unidad 19. En su trayectoria institucional trabajó también en las Unidades 4 Bahía Blanca y 46 San Martín en diversas funciones, y en la Unidad Operativa de Traslados de Detenidos.

En la ceremonia de asunción se entonó el Himno Nacional Argentino. Portó la Bandera Nacional el Alcaide Imanol Fernández acompañado por los escoltas Suboficial Principal Marcelo Torti y el Cabo 1° Ignacio Mapis. En tanto que el Adjutor Kevin Rivarola llevó la insignia bonaerense junto a los escoltas Adjutores Franco y Mateo Fernández.

Luego, el jefe del SPB puso en funciones al Inspector Mayor Javier Ferreyra, quien inmediatamente saludó al personal. En tanto, el Subjefe del Servicio entregó al director saliente, Inspector Mayor José Luis Ledesma, el banderín que lo acompañó durante su gestión, el cual representa su liderazgo, las metas alcanzadas y el sentido de pertenencia a esta unidad del Complejo Penitenciario Centro Sur. Un emblema de mando que hoy se transforma en el noble recuerdo de una etapa de servicio concluida.

Ledesma se dirigió a los presentes y dijo: “Tuve el placer de conducir a la Unidad 2 y creo que de forma exitosa, pero detrás de ello hay un trabajo y un proceso diario e invisible, aunque realmente fuerte, con mucha dedicación y profesionalismo de cada una de las personas que se desempeñan en esta Unidad. He recibido muchos mensajes de ustedes en estos momentos de despedida, mensajes de agradecimiento que es eso lo que a uno le llena el alma, eso es lo que me va a acompañar por el resto de la vida”.

Luego, Ferreyra hizo lo propio además de destacar la presencia de las altas autoridades en su asunción como nuevo director de unidad. “Me siento agasajado y honrado por este recibimiento. Soy una persona que viene a formar parte del equipo, a acompañarlos y enseñarles lo que aprendí en el transcurso de mi carrera y a que ustedes me enseñen a mí lo que han aprendido en esta unidad para que entre todos marquemos la diferencia”, finalizó.

Además de los mencionados acompañaron el jefe y la secretaria de coordinación del Complejo Penitenciario Centro Sur, Inspectores Mayores Gastón Collado y Vanesa Bahl, personal de las sedes descentralizadas que funcionan en el Complejo, efectivos formados y familiares.

Luego de la asunción, el jefe del SPB y autoridades del Complejo Centro Sur estuvieron en el Palacio Municipal y mantuvieron una reunión con el intendente Maximiliano Wesner y su gabinete.