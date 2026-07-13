Lunes con helada en Olavarría, para una semana más cálida

La temperatura mínima de este lunes fue de 1.7 grados bajo cero, mientras que a las 9 de la mañana apenas había superado en Olavarría el punto de congelación, con 0.2 grados, una humedad del 100% y viento del noreste a 9 km/h, según el primer informe de la jornada de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

Todo cambiará en apenas un par de días. Se espera para el transcurso de la semana una sensible suba en las marcas térmicas, que terminará este viernes con un 80 por ciento de posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

El pronóstico extendido anuncia para este martes una mínima de 6 y una máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado, lo mismo para el miércoles, aunque las marcas oscilarán entre 7 y 15 grados.

El jueves su producirá una suba ostensible de la temperatura, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 y el vienes la columna de mercurio irá entre los 13 y los 17 grados, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas.

El agua dará un descanso el sábado, con temperaturas de entre 10 y 15 grados y se anuncia un 50% de posibilidades de lluvias y frío (temperatura entre 7 y 14 grados).