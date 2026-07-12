Olavarría se consagró campeón del Torneo Zonal U15

En Coronel Suárez, la selección U15 de la Asociación de Básquet de Olavarría sumó dos nuevas victorias en el certamen clasificatorio al Torneo Provincial y logró quedarse con el título.

La Selección se consagró campeón del Torneo Zonal U15 y con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones competirá en la cita provincial que tendrá lugar en Bahía Blanca el venidero mes de agosto.

El equipo de la ABO derrotó en el primer turno del domingo a Necochea por 92 a 63 con 25 puntos de Lucas Etchevarne y luego, festejó la clasificación por una serie de resultados.

Para completar su actuación, el selectivo venció 75 a 69 a Tres Arroyos. Salvador Nuñez con 25 puntos fue el máximo anotador.

El plantel campeón estuvo integrado por Lautaro Andrés Domínguez (San Martín), Bruno Barragán Aisaguer (Racing de General La Madrid), Salvador Núñez (Racing de General La Madrid), Ramiro Valentín Zappacosta (Racing de General La Madrid), Lucas Etchevarne (Estudiantes), Máximo Andes (Estudiantes), Martín Lautaro Tolosa (El Fortín), Tiziano Emmanuel Peralta Vilela (Chacarita), Ciro Arramon (Ferrocarril Sud), Angelo Mario Brugnoli (Ferrocarril Sud), Bautista Corinaldesi (Racing de Olavarría), Siro Cossimo (Sport Club Trinitarios) y Benicio Pando (Sport Club Trinitarios).