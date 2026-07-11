El intendente recibió al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense

El intendente Maximiliano Wesner recibió en el Palacio San Martín a autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), encabezadas por el jefe de la fuerza de seguridad, Xavier Areses, en un encuentro de trabajo que se traduce en la continuidad pero también en la reafirmación del trabajo articulado y sostenido para el desarrollo de distintas acciones con impacto en la comunidad en su conjunto.

La ocasión, además, dio marco para la presentación oficial del nuevo jefe de la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, el inspector mayor Javier Iván Ferreyra, quien recientemente asumió como máxima autoridad de la sede carcelaria de máxima seguridad ubicada en la mencionada localidad.

Durante el encuentro se abordaron también las distintas líneas de trabajo que el Municipio y el SPB desarrollan de manera articulada, con especial énfasis en el convenio de colaboración que da marco a distintas acciones para el acompañamiento y fortalecimiento de los Polos Productivos que funcionan en las distintas Unidades Penales de Sierra Chica.

Esa labor, que el Municipio despliega a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, permite generar oportunidades de formación, capacitación y desarrollo de oficios para personas privadas de la libertad, promoviendo herramientas que favorezcan la adquisición de conocimientos y experiencias laborales que favorezcan los procesos de reinserción social.

Esta articulación redunda también en beneficios concretos para la comunidad, como por ejemplo lo ha sido las numerosas entregas de mobiliario que en los últimos meses han recibidos instituciones educativas de distintos niveles, como así también centros de salud, con el caso del servicio de Pediatría del Hospital Municipal como ejemplo más reciente, el cual ya cuenta con mesas y juegos que se encuentran ubicados en el sector de guardia.

El listado incluye también, entre otros, la reparación de rodados del parque automotor municipal, trabajos de herrería para la recuperación y arreglo de sillas y pupitres de escuelas, además de la confección de bloques.

Se destacó, por otra parte, las tareas que se han iniciado en materia de gestión de residuos, realizadas con el asesoramiento del área de Ambiente, dependiente también de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. Confección de composteras, pero también capacitaciones para su uso y sobre separación de residuos son parte de este abordaje.

Por último, vale mencionar que el acompañamiento también incluyó la entrega de kits de huerta, para favorecer el desarrollo de las producciones de esta índole.

El intendente Wesner destacó la importancia de continuar consolidando este vínculo institucional, entendiendo que el trabajo coordinado entre organismos permite potenciar recursos, generar oportunidades y desarrollar políticas públicas que beneficien al conjunto de la comunidad.

De la actividad también fueron parte la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el consejero general de Cultura y Educación César Valicenti, el jefe del Complejo Penitenciario Centro Sur Inspector Mayor Gastón Collado, el Subdirector General de Complejos Penitenciario Ariel Gómez, el Subjefe de la Repartición Inspector General Javier Cáceres y el Director del Polo Productivo Sierra Chica, Sebastián Martín.