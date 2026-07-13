El Municipio anunció cambios en el área de salud | Infoeme
Lunes 13 de Julio 2026 - 11:09hs
Lunes 13 de Julio 2026 - 11:09hs
Olavarría
Infoeme
 |  informacion-general
 |  APS
 - 13 de Julio de 2026 | 09:14

El Municipio anunció cambios en el área de salud

La Dra. Florencia Lestrada dejará de dirigir Atención Primaria para trabajar en la conformación y puesta en funcionamiento del Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Ocupará su lugar la Dra. Victoria Nogal.

 

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal informaron en la mañana de este lunes sobre cambios en el área de salud. 

 

Según se indicó, los mismos están orientados a “optimizar la articulación institucional y continuar ampliando las estrategias de atención para la comunidad”.

 

En ese contexto, la Dra. Florencia Lestrada dejará su cargo de subsecretaria de Atención Primaria de la Salud (APS) y pasará a desempeñarse en el proceso de conformación y puesta en funcionamiento del Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

 

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y tendrá como objetivo ampliar las modalidades de abordaje comunitario en materia de salud mental y consumos problemáticos.

 

Por su parte, la Dra. Victoria Nogal estará a cargo de Atención Primaria, área dependiente del Consejo de Salud.

 

“Esta nueva organización de funciones responde a una decisión de gestión orientada a fortalecer el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, promoviendo el desarrollo de dispositivos específicos para cada línea de acción y una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad” sintetizaron desde el Municipio.

 

 

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME