Acto en el marco de los festejos por el 14 de julio

Fotos: Mauricio Latorre

La Sociedad Francesa de Olavarría celebró el acto por la Semana de la Revolución, que conmemora la Toma de la Bastilla bajo los pilares de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

​Si bien la fecha histórica se celebra mundialmente cada 14 de julio, la sede local llevó adelante este acto conmemorativo el pasado 11 de julio, compartiendo un grato encuentro de unión con nuestra comunidad.

La conmemoración empezó con palabras de bienvenida de su presidente Estela Pondarre; luego el historiador Walter Minor hizo un repaso de la historia de la sede social.

La propuesta artística tuvo como protagonistas a Maximiliano Cooper Pondarre, quien deleitó a los presentes con canciones francesas y el broche de oro fue para el concertista Eduardo Timpanaro.