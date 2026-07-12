Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría prosiguió con la disputa del Torneo Apertura pero fue con actividad parcial debido a las malas condiciones del tiempo.

En la jornada del último domingo y en algunos escenarios se jugó la 16° fecha para la categoría +42.

Los resultados:

+42

Deportivo Olavarría 1 (Kierda) – 3 (Gutiérrez -2-, Rojas) Mariano Moreno

Molino Viejo 3 (Sveruga -2-, Ledesma) – 4 (Mendía, Montero, Acuña -2-) Loma Negra

La Candela 1 (Zibecchi) – 2 (Recci, Schroh) San Martín

Santa Luisa 1 (Landoni) – 4 (Baldi -2-, Diribarne, Pagella) Ferro Seniors

Lo Viejo Funciona 3 (Fernández -2-, Soria) –0 Villa Aurora

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 3 (Cavalieri, Crispin, Vallejos) Deportivo Fran

Santa Catalina vs. Santa Águeda (Suspendido. Pendiente de resolución del Tribunal de Penas)

El Provincial 2 (Sibiglia -2-) – 4 (Nardini -2-, Vera -2-) Club Hinojo

Tercer Tiempo 3 (Bacva, Córdoba, Savage) – 1 (Córdoba) Amanecer Argentino

Villa Magdalena 5 (Riciutti, Domínguez, Míguez, Sansberro, Sobarzo) – 1 (Balbuena) 10 de Junio