“Malvinas desde el mar”, otro relato sobre el conflicto

El próximo domingo 28 de junio el Centro Cultural San José acogerá desde las 15.30 una nueva edición del ciclo “Te cuento Malvinas”, con relatos y vivencias de veteranos que atravesaron la conflagración bélica de 1982 embarcados.

En esta ocasión, “Te cuento Malvinas desde el Mar” va a tener como disertantes a soldados que estuvieron en el Océano Atlántico durante el conflicto.

“Vamos a contar con la presencia de los sobrevivientes del ARA General Belgrano, junto con los tripulantes del Bouchard, que fueron quienes hicieron el rescate, entonces va a ser un ida y vuelta en la historia vista desde otro lugar” contó Yesica Duhau, referente de Generación Malvinas.

A lo largo de 2026 se ofrecerán tres ciclos de charlas: las otras dos serán “Te cuento Malvinas desde el Aire” y “Te cuento Malvinas desde el Tierra”.