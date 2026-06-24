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 - 24 de Junio de 2026 | 15:11

Olavarrienses involucrados en un fuerte accidente sobre la Ruta 51

Un matrimonio que viajaba desde Hinojo hacia Bahía Blanca sufrió heridas leves luego de que la camioneta en la que se trasladaba perdiera el control e impactara contra el acoplado de un camión. Fueron asistidos por bomberos y personal de salud.

Un matrimonio olavarriense protagonizó este martes al mediodía un fuerte accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 51, a unos 1.000 metros de la rotonda de Fra Pal, en jurisdicción del partido de Tornquist.

De acuerdo con la información difundida, la pareja se desplazaba desde Hinojo con destino a Bahía Blanca a bordo de una Chevrolet Tracker cuando, por causas que se investigan, el conductor mordió la banquina y perdió el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta se cruzó de carril e impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión que circulaba en sentido contrario.

Pese a la violencia del choque, ambos ocupantes sufrieron únicamente golpes y lesiones de carácter leve, sin que se registraran heridas de gravedad.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Saldungaray, que realizó las tareas de asistencia y prevención, mientras que personal de Salud del Municipio de Tornquist trasladó a los heridos hasta la Unidad Sanitaria local para su atención y evaluación médica.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que intentan establecer con precisión la mecánica del siniestro.

 

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