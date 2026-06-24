Olavarrienses involucrados en un fuerte accidente sobre la Ruta 51

Un matrimonio olavarriense protagonizó este martes al mediodía un fuerte accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 51, a unos 1.000 metros de la rotonda de Fra Pal, en jurisdicción del partido de Tornquist.

De acuerdo con la información difundida, la pareja se desplazaba desde Hinojo con destino a Bahía Blanca a bordo de una Chevrolet Tracker cuando, por causas que se investigan, el conductor mordió la banquina y perdió el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta se cruzó de carril e impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión que circulaba en sentido contrario.

Pese a la violencia del choque, ambos ocupantes sufrieron únicamente golpes y lesiones de carácter leve, sin que se registraran heridas de gravedad.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Saldungaray, que realizó las tareas de asistencia y prevención, mientras que personal de Salud del Municipio de Tornquist trasladó a los heridos hasta la Unidad Sanitaria local para su atención y evaluación médica.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que intentan establecer con precisión la mecánica del siniestro.