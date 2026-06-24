De Olavarría a San Martín de los Andes a pie, con buena compañía

Mariano Castillo oriundo de Bahía Blanca completó su travesía a pie desde Olavarría hasta San Martín de los Andes acompañado por sus dos perros, Caio y Lorenza. Recorrió cientos de kilómetros por las rutas argentinas y ya logró su objetivo.

Castillo partió desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde residía, con el objetivo de emprender un desafío personal que combinara el amor por los viajes, la vida al aire libre, la compañía de sus mascotas y su carrera como Chef. Desde el primer día, sus perros Caio y Lorenza formaron parte inseparable de la experiencia.

Mientras Caio recorrió junto a él cada jornada de marcha, Lorenza enfrenta limitaciones por un problema en su columna, aunque viajó integrada al grupo desde el inicio. Para afrontar el recorrido, Castillo transportó en un carro todo el equipamiento necesario para acampar y abastecerse durante el trayecto.

A lo largo de la travesía, el caminante atravesó distintas localidades de la Patagonia, donde recibió apoyo de vecinos, automovilistas y familias que se interesaron por su historia. La combinación de esfuerzo personal, resiliencia y vínculo con los animales generó repercusión en redes sociales y medios de comunicación a medida que el viaje avanzaba.

Fuente: Realidad Sanmartinense