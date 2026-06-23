Capacitación en RCP y entrega de botiquines en dos barrios

El pasado fin de semana se concretó la segunda entrega de botiquines con elementos de primeros auxilios a organizaciones comunitarias que desarrollan actividades en barrios de la Ciudad.

La iniciativa la llevan adelante estudiantes de Medicina que realizan la residencia en emergentología y son coordinados por la Dra. Silvia de La Torre.

Además del botiquín con tensiómetro, termómetro y medicación básica, se dicta un taller de RCP y de primeros auxilios, especialmente dedicado a aquellos que trabajan con niños y adolescentes.

La reposición de los medicamentos corre a cuenta de la farmacia del Hospital.

El pasado fin de semana se hizo el encuentro en el barrio Belén y anteriormente había sido en el sector que abarca Matadero y Corpi.