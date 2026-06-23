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 - 23 de Junio de 2026 | 15:40

Capacitación en RCP y entrega de botiquines en dos barrios

La tarea estuvo a cargo de estudiantes de Medicina que realizan la residencia en emergentología. Llegaron a Matadero, Corpi, Belén y Eucaliptus. 

 

El pasado fin de semana se concretó la segunda entrega de botiquines con elementos de primeros auxilios a organizaciones comunitarias que desarrollan actividades en barrios de la Ciudad. 

 

La iniciativa la llevan adelante estudiantes de Medicina que realizan la residencia en emergentología y son coordinados por la Dra. Silvia de La Torre. 

 

Además del botiquín con tensiómetro, termómetro y medicación básica, se dicta un taller de RCP y de primeros auxilios, especialmente dedicado a aquellos que trabajan con niños y adolescentes. 

 

La reposición de los medicamentos corre a cuenta de la farmacia del Hospital. 

 

El pasado fin de semana se hizo el encuentro en el barrio Belén y anteriormente había sido en el sector que abarca Matadero y Corpi. 

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