Emotiva despedida a un hombre que dejó huella

El pasado martes falleció Hugo Máximo Cura, un hombre que grabó su nombre en la historia de la Universidad Nacional del Centro como el primer egresado de la Facultad de Ingeniería, pero además un ser humano que dejó un legado enorme en valores a sus familiares y amigos.

El destino además quiso que su último instante en esta dimensión fuera casualmente en el Día del Ingeniero, fecha que remite al 16 de junio de 1865 que dio origen a la carrera de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dentro del entonces Departamento de Ciencias Exactas.

La noticia causó un hondo sentimiento de pesar en toda la comunidad universitaria y en aquellas personas que tuvieron la dicha de conocerlo y a raíz de ello su familia dio a conocer una emotiva carta a modo de despedida.

“Hace unos días se fue un gran hombre, el mejor padre y el abuelo que todos desean tener para sus nietos. Un hombre que superó en creces la trilogía escrita por José Marti. Plantó unos cuantos árboles, escribió un libro y tuvo cuatro hijos” empieza el texto.

“En este día del padre, tus cuatro soles queremos darte las gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por los valores que nos transmitieron junto con mamá que nos quedaron grabados a fuego y por habernos enseñado cómo se debe vivir. Tal vez, algunas de esas cosas las empezaste a experimentar en los últimos años.

“La vida es un instante entre dos eternidades. Y por eso hay que dar gracias a Dios por cada día que es un regalo del cielo, disfrutar al máximo posible y tomar las decisiones que nos hagan felices. Llegó tu hora de bajarte del tren, pero para nosotros siempre estarás sentado en el último vagón.

“Gracias por todo Huguito. Por siempre estaremos orgullosos de vos y te vamos a extrañar físicamente por supuesto. Estamos seguros que nos acompañaras y guiarás en lo que nos quede de esta vida y cuando llegue nuestro momento nos volveremos a ver.

“Queremos agradecer por todos los mensajes lindos que recibimos. Creemos que él estaría sorprendido de lo conocido y querido que era. El tiempo lo hizo más charlatán y, seguramente, más de uno que esté leyendo esto habrá escuchado o compartido alguna anécdota con él y se le escapará una sonrisa.

“Hemos visto los homenajes de su tan querido Colegio Nacional y de la Facultad de Ingeniería y como familia queremos agradecerles que también lo hayan hecho en vida, porque para él significó mucho.

"... Y cuando llegue la época en que se vive de recuerdos, éstos acariciarán la mente, rejuveneciéndola

“Hugo Máximo Cura (18/02/1952 - 16/06/2026 - ∞). Te queremos con el alma. Mirta, Carolina, Julia, Cecilia, Agustín, Lucía, Matías, Luis, Milena y toda tu familia”.