Comienza el invierno y sigue el frío en la ciudad

El invierno astronómico comenzará oficialmente en la Argentina este domingo 21 de junio a las 5:24 de la madrugada, momento exacto en que se producirá el solsticio de junio, el fenómeno que marca el inicio de la estación más fría en el hemisferio sur.

La fecha y el horario fueron establecidos por el Servicio de Hidrografía Naval, organismo que determina los momentos precisos de equinoccios y solsticios para el país. Según esos cálculos astronómicos, el invierno 2026 iniciará cuando la Tierra alcance una posición particular en su órbita alrededor del Sol, con el hemisferio sur inclinado en su máxima medida en dirección opuesta a nuestra estrella.

Como consecuencia de este fenómeno, este 21 de junio será el día con menos horas de luz solar del año y la noche más extensa para quienes habitan el hemisferio sur. El amanecer se dará alrededor de las 8:27, mientras que la puesta del sol será cerca de las 17:55, dejando poco más de nueve horas y media de luz natural. Desde el lunes, los días comenzarán a extenderse de manera gradual, aunque las temperaturas más bajas suelen registrarse durante julio y agosto.

El invierno se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera y comience una nueva estación en el hemisferio sur.

En cuanto al pronóstico para la región, la semana que comienza estará marcada por el frío, pero también por la estabilidad y la ausencia de lluvias. Una masa de aire polar ya se instaló y dejará más heladas hasta al menos el martes en Buenos Aires. Hacia el final de la semana volvería el viento norte, acompañado por mayor humedad y algunas neblinas, pero sin lluvias importantes a la vista.

Para Olavarría se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 4 grados centígrados, mientras que la máxima no superará los 12ºC siendo el de hoy el día menos frío de la semana, al menos hasta el viernes.

El Niño y su impacto en Argentina

Para el trimestre junio-julio-agosto se prevé una mayor probabilidad de que las precipitaciones acumuladas se ubiquen dentro del rango medio o normal para la época, incluso con chances de superar los valores históricos en las provincias del centro y norte del país, anticipó la meteoróloga Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA.

En ese sentido, agregó que “una consolidación temprana, durante el invierno de El Niño, podría también generar lluvias por encima de lo normal en el centro-este de Buenos Aires, incluyendo todo el ámbito de la cuenca del río Salado”.