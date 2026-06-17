La Subcomisión de Damas de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría organiza una vez más el Gran Tejetón Solidario, una iniciativa que combina solidaridad, encuentro comunitario y colaboración con los sectores más vulnerables.

La actividad se realizará el próximo 27 de junio a las 15:30 horas en el Cuartel Central, ubicado en Colón 3250, donde además se llevará adelante un sorteo con importantes premios. Los números tienen un valor de $2.000 y lo recaudado permitirá continuar desarrollando las acciones solidarias que la entidad lleva adelante durante todo el año.

En esta oportunidad, la convocatoria también busca reunir ovillos y donaciones de lana para la confección de mantas que serán entregadas a familias que atraviesan situaciones de necesidad durante los meses más fríos del año.

Como es habitual, la jornada estará pensada como un espacio de encuentro para compartir una tarde agradable. Por eso, se invita a los asistentes a acercarse con su equipo de mate, mientras la organización acompañará con algo dulce para disfrutar entre todos.

Desde la Subcomisión de Damas destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estas iniciativas que permiten transformar la solidaridad de la comunidad en ayuda concreta para quienes más lo necesitan. La invitación queda abierta a todos los vecinos que deseen colaborar y sumarse a una nueva edición del Gran Tejetón Solidario.