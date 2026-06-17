La Selección Argentina debutó en la Copa del Mundo con goleada

En Kansas, la Selección Argentina debutó de la mejor forma en la Copa del Mundo e inició de la mejor forma la defensa del título logrado en Qatar.

La “albiceleste” venció 3 a 0 a Argelia en el primer partido del Grupo J. Lionel Messi que igualó a Klose como máximo goleador histórico de la Copa del Mundo anotó los tres goles del equipo nacional.

El equipo de Lionel Scaloni goleó en un repletó estadio con una descollante actuación de Lionel Messi que anotó a los 17´, a los 60´ y a los 76´.

A días de cumplir 39 años y en su sexto mundial, Messi anotó su primer hat-trick en la competencia más importante del mundo y lideró al seleccionado a la primera victoria sudamericana desde el arranque del Mundial.

La selección lidera provisoriamente el Grupo J y volverá a presentarse el 22 de junio frente a Austria, desde las 14:00 hs., en Dallas.