Dos olavarrienses entre los desvinculados del Inta

En los últimos días se difundieron dos listas con nombres de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que accedieron al retiro voluntario. La nómina supera las 750 bajas y faltaría una tercera lista con algunos empleados que todavía están en discusión y que podría engrosar todavía más este número.

La medida, impulsada por el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, y financiada directamente por el Ministerio de Economía, tiene como meta final un recorte de aproximadamente el 20% del personal. Actualmente, el organismo cuenta con unos 5.750 trabajadores, pero las autoridades buscan consolidar una planta de 4.500 empleados. El Gobierno fijó un cupo máximo de 1.200 adhesiones voluntarias.

Entre esos nombres figuran dos olavarrienses de suma relevancia para el Inta local: Lía Oyesqui y Paulo Recavarren.

Ambos supieron estar al frente del Instituto ubicado sobre la calle Alsina en distintos momentos y fueron eslabones fundamentales en su funcionamiento. En las redes oficiales de Inta Olavarría, sus compañeros los despidieron y agradecieron su incansable labor a lo largo de tantos años.

“Se cierra una etapa y arranca la mejor parte. Despedimos a Lía y Paulo, dos históricos de la casa que hoy emprenden un nuevo camino. ​Gracias por haber sido tan espectaculares compañeros, por bancar las paradas difíciles y por ponerle siempre la mejor onda a la rutina ​¡Se los va a extrañar un montón en el día a día! Disfruten mucho de este descanso muy merecido” dice el posteo del Inta Olavarría, que fue acompañado por una vieja foto de ambos que evidencia los muchos años de servicio.

En el caso de Paulo, según él mismo expresó, dejó de pertenecer al Inta el pasado 12 de junio aunque “seguiré como siempre vinculado a la producción ganadera”.

La Sociedad Rural de Olavarría también expresó su reconocimiento a los dos ingenieros agrónomos y destacó su extensa trayectoria.

“A lo largo de los años, contribuyeron a acercar conocimientos, herramientas e innovaciones al sector, acompañando a productores, profesionales e instituciones y tendiendo puentes entre el conocimiento técnico y la realidad productiva” valoraron desde la SRO.

Al mismo tiempo, destacaron “su calidad humana, vocación de servicio y generosidad para compartir su experiencia y conocimiento, dejando una huella profunda en nuestra comunidad agropecuaria”.

“Desde la Sociedad Rural de Olavarría les agradecemos por su aporte, compromiso y dedicación, y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa” concluyeron.