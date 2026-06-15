Liga Federal: los hermanos Aman y Pane siguen en competencia

En el transcurso de la última semana se completaron diversas instancias de Play-Off en la tercera categoría del básquet nacional y fue con presencia olavarriense en diferentes escenarios.

En la Conferencia Sudeste, Independiente completó su participación al ceder ante Racing en dos partidos. En el “Rojinegro”, Ariel Weisbeck completó su temporada con 29:04 minutos, 4 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en el Duggan Martignoni y 2 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en 33:34 minutos en el Parque Olavarría.

Además, Atenas se impuso a Estudiantes en duelo platense. Cerró la serie por 2 a 0 y avanzó a los Cuartos de Final Interconferencia donde enfrentará a Ferro Carril Oeste y habrá duelo de locales.

En el Dante Demo donde fue festejo “Griego” por 87 a 63, Santiago Aman sumó 37:37 minutos con 19 puntos, 10 rebotes, 3 recuperos y 1 tapa e Ignacio Aman aportó 11 puntos, 2 rebotes, 1 recupero y 1 tapa en 23:32.

Luego, en UNO, Atenas se impuso72 a 63 al “Pincha” con 22 puntos, 11 rebotes y 1 recupero en 36:07 minutos para Santiago Aman, mientras que el mayor de los hermanos jugó 16:37 minutos con 4 puntos, 3 rebotes y 1 tapa.

Por otro lado, en la Región que reúne a equipos de Capital Federal y alrededores, Presidente Derqui cerró la serie ante Morón por 2 a 0. Ganó como local por 90 a 78 con 22 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 30:07 minutos para Mauricio Pane.

Luego, logró el pasaje a Semifinales tras derrotar a Sportivo Pilar. Fue 80 a 78 en el primer partido y luego 85 a 72. Mauricio Pane sumó 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa en 31:18 en el primer juego de la serie y luego, jugó 36:41 minutos con 16 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias.