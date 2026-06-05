Liga Federal: Racing arrancó la Reclasificación con triunfo en el Duggan

En el Duggan Martignoni, Racing inició la serie de Reclasificación de la Liga Federal y logró un valioso triunfo en el inicio de la serie.

El “Chaira” derrotó 61 a 58 a Independiente en condición de visitante e inició de la mejor forma la Reclasificación. Agustín Cordeiro con 15 puntos fue el goleador.

En un partido de trámite por demás parejo y de muy bajo goleo, los dirigidos por Matías Orlando lograron vital triunfo y están a un partido de lograr la clasificación entre los 8 mejores de la Conferencia Sudeste.

El equipo olavarriense que, como toda la temporada, volvió a jugar con un muy corto plantel tuvo a cuatro de sus cinco titulares con más de una decena de puntos y al aporte juvenil para, en un cruce muy friccionado, darle algo de descanso a los mayores.

La serie tendrá continuidad el venidero martes en el Parque Olavarría y de sumar una nueva victoria, será también con clasificación a una nueva ronda de la Liga Federal.

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Casalot, N. y Bianco, L.

Independiente (58): Rodríguez (10), Arca (10), Cordeiro (15), Weisbeck (4), Yarza (7) -FI-Drysdale (2), Zulberti (2), Lasare (8). DT- Emmanuel Hartstock

Racing (61): Risso (11), Dupin (14), Pereyra (2), Delgado (13), Sesto (11) -FI- Dieser Cataldi (4), Yaben (6), Larregina (0), Cuadrillero (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 9 – 14; 34 – 38; 43 – 46 y 58 – 61