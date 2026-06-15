Liga de Campaña: arrancó un nuevo torneo

La Liga de Campaña inició con un nuevo torneo y fue con la presencia de nuevos equipos y el estreno del doble escenario.
Las canchas de El Luchador y Villa Mi Serranía tuvieron la fecha inaugural de la competencia que fue con victorias para Durañona, Crotto, Águilas Blancas e Independiente de Loma Negra.
Los resultados:
Zona A
Durañona 3 (Carlos Cepeda -2-, Ezequiel Del Castillo) – 0 Club del Hincha
El Luchador 1 – 2 (López, Milanessi) Crotto 2
Zona B
Águilas Azules 0 – 2 Independiente de Loma Negra
Águilas Blancas 4 – 0 Los Amigos