Liga de Campaña: arrancó un nuevo torneo

La Liga de Campaña inició con un nuevo torneo y fue con la presencia de nuevos equipos y el estreno del doble escenario.

Las canchas de El Luchador y Villa Mi Serranía tuvieron la fecha inaugural de la competencia que fue con victorias para Durañona, Crotto, Águilas Blancas e Independiente de Loma Negra.

Los resultados:

Zona A

Durañona 3 (Carlos Cepeda -2-, Ezequiel Del Castillo) – 0 Club del Hincha

El Luchador 1 – 2 (López, Milanessi) Crotto 2

Zona B

Águilas Azules 0 – 2 Independiente de Loma Negra

Águilas Blancas 4 – 0 Los Amigos