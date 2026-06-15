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 - 15 de Junio de 2026 | 11:58

Liga de Campaña: arrancó un nuevo torneo

En dos escenarios y en la jornada del pasado domingo, dio inicio a un nuevo Torneo de la Liga de Campaña.

Fotos: prensa Crotto

La Liga de Campaña inició con un nuevo torneo y fue con la presencia de nuevos equipos y el estreno del doble escenario.

 

Las canchas de El Luchador y Villa Mi Serranía tuvieron la fecha inaugural de la competencia que fue con victorias para Durañona, Crotto, Águilas Blancas e Independiente de Loma Negra.

 

 

Los resultados:

Zona A

Durañona 3 (Carlos Cepeda -2-, Ezequiel Del Castillo) – 0 Club del Hincha 

El Luchador 1 – 2 (López, Milanessi) Crotto 2

Zona B

Águilas Azules 0 – 2 Independiente de Loma Negra

Águilas Blancas 4 – 0 Los Amigos 

 

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