Liga Federal: el “Chaira” volvió a ganar y avanzó de ronda

En el Parque Olavarría, Racing logró la segunda victoria que necesitaba en la tercera categoría del básquet nacional y avanzó de ronda.

El “Chaira” se impuso 76 a 67 a Independiente y cerró la serie 2 a 0 para lograr la clasificación a los Cuartos de Final de la Conferencia Sudeste. Álvaro Yarza fue el máximo anotador con 25 puntos.

Poco vistoso pero efectivo fue el juego del elenco olavarriense en el Parque Olavarría para asegurar su presencia en la segunda ronda de Play-Off de la Liga Federal.

Arrancó decidido a cerrar la serie y en pocos minutos logró una importante ventaja que luego logró aumentar antes del primer descanso y que sostuvo en los siguientes diez minutos a pesar de ser un parcial de poco goleo.

Tras el descanso, los dirigidos por Matías Orlando tuvieron su peor momento, permitieron la reacción del “Rojo” que se acercó peligrosamente y obligó la detención desde la banca para reordenar ideas.

No necesitó más para devolver la distancia a una decena y acomodar las acciones de cara al último parcial donde se encargó de hacer correr el tiempo para la algarabía de la gente, que se acercó en buen número.

Fue festejo racinguista con un gran desgaste colectivo y a pesar de su corto plantel, de la dura lesión de Dupin y de, meses atrás, poner en duda su participación, jugará Cuartos de Final de la Conferencia Sudeste.

Síntesis Racing – Independiente:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Ferreyra, E. y Schernenco, J.

Racing (76): Ciuffetelli (12), Risso (13), Pereyra (9), Delgado (14), Sesto (14) -FI- Dieser Cataldi (3), Venzi (0), Hoffmann (0), Yaben (8), Larregina (0), Díaz Herrera (0), Cuadrillero (3). DT- Matías Orlando

Independiente (67): Rodríguez (8), Arca (15), Cordeiro (12), Weisbeck (2), Yarza (25) -FI- Zulberti (0), Lasarte (5). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 25 – 13; 41 – 30; 59 – 48 y 76 – 67