Torneo Unión Regional Deportiva: goleada “Chaira” para iniciar la Semifinal

En el Buglione Martinese, Racing inició de la mejor forma la Semifinal del certamen organizado por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Chaira” derrotó 3 a 0 a Balonpié e inició de la mejor forma la serie de Semifinales. Sebastián Álvarez a los 47´y a los 85´ y Santiago Izaguirre a los 69´ marcaron los goles de la victoria.

Justificada y merecida victoria logró el elenco dirigido por Carlos Tavare, siempre tuvo la iniciativa y sabiendo que debía aprovechar la localía, logró una importante diferencia para viajar a Bolívar a jugar los últimos 90 minutos de la serie.

Con tres goles en la segunda parte, el elenco racinguista justificó lo que había realizado en la primera mitad donde había logrado generar varias chances de gol.

Antes de los 20´, Garabento cabeceó al lado del palo tras un gran centro desde la derecha y sobre el cierre, a los 43´, un tiro libre de Ordozgoiti fue bien contenido por Iglesias. Por el lado bolivarense, la más clara fue un remate de García Montero que tapó Vivas.

En el complemento, Álvarez remató de lejos y respondió el arquero visitante, pero de ese córner el defensor encontró el gol con un cabezazo que terminó en el fondo de la red cuando apenas 47´.

No desesperó ninguno de los dos equipos con el gol, pero fue Racing el que siguió intentando a pesar de que Balonpié ganó algunos metros y posesión.

A los 69´, Santiago Izaguirre amplió la diferencia con un esquinado remate desde afuera del área y para poner cifras definitivas, Sebastián Álvarez volvió a aparecer cerca del área rival y tras una serie de rebotes posterior a un córner, se encontró con la pelota para definir cuando iban 85´.

Victoria y goleada de Racing que ahora viajará a Bolívar a buscar la clasificación a la Final del Torneo Unión Regional Deportiva.

Síntesis Racing – Balonpié:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Juan Armendano (Laprida)

Racing (3): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (A. Cataldi); Santiago Izaguirre, Jonathan Galmez, Nehemías Loza Torres (T. Kolman), Matías Ordozgoiti (B. Pérez Ramírez); Fermín Kolman, Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Balonpié (0): Lautaro Iglesias; Agustín García Montero (J. Guerricagoitia), Blas Aguilar, Bruno Esteban (V. López), Diego Dotti Lamas; Joaquín Jaremko, Agustín Panaro, Santiago Hernández (K. Borio), Nicolás Coviella (S. Tomassi); Andy Angerami, Elías Gutiérrez. DT- José Maxwell

Amonestados: Tucker, Cataldi (RAC); Dotti Lamas, Panaro (Bal.)

Expulsados: no hubo

Goles: 2´ ST Sebastián Álvarez (RAC); 24´ ST Santiago Izaguirre (RAC); 40´ ST Sebastián Álvarez (RAC)