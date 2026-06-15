Turismo Pista: victoria para Spinella y podio para Pezzucchi

En el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario se completó la 5° fecha del calendario de Turismo Pista y nuevamente fue con destacadas actuaciones olavarrienses.

En la Clase 2, la victoria fue para Valentino Spinella en una carrera que dominó de principio a fin en las 16 vueltas de competencia. Además, Gabriel Melian que había sido segundo en una de las series no fue parte de la Final.

Nicolás Pezzucchi en la Clase 3 fue el otro local que se subió al podio ya que finalizó en segundo lugar. El olavarriense que se había impuesto en una de las series, completó una destacada actuación detrás del santafesino Luciano González.

Dentro de la categoría, Nicolás Benito completó el total de vueltas y fue 20°, mientras que Santiago Tambucci apenas giró 8 veces.

Por último, en la Clase 1, donde se impuso Joaquín Cortina, Xavier Gorostieta fue 8° y Martín Collodoro fue 15°.

La próxima presentación del Turismo Pista será entre el 17 y el 19 de julio en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.